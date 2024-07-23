Alaçatı’da, Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen ve Özer Ulukaya'nın küratörlüğünü yaptığı "İyi de ben Kimim" adlı kişisel sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Genç sanatçı Şevval Bıdı’nın eserlerinin yer aldığı sergi, seçkin davetlilerin katılımıyla Alaçatı Peri Art Galeri’de açıldı. Sergi, 30 Temmuz 2024 tarihine kadar gezilebilecek.

Geleneksel ve moderni buluşturan eserler

Sanat yolculuğunun başında gelen Şevval Bıdı, resimlerinde geleneksel motifleri modernleştirerek yeni bir hareket katmaya çalışıyor. Pop art ve neon renklerle dikkat çeken eserler üreten sanatçı, müzik ve şiirle de ilgileniyor. Bıdı, geleneksel bakış açısını modern sanatla harmanlayarak özgün eserler ortaya koyuyor.

Genç ve başarılı sanatçı dikkat çekiyor

2024 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Şevval Bıdı, mezuniyetinin ardından İzmir Sanat Fuarı’na katılarak sanat yolculuğuna başladı. Fuar’da iki eseri sanatseverler tarafından sahiplenilen Bıdı, bu başarısının ardından Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Alaçatı Barbarossa Sanat Çalıştayı’na davet edildi. Haziran ayında gerçekleştirilen çalıştayda Türkiye, Makedonya, Rusya, İtalya, KKTC, Sırbistan ve Bulgaristan’dan usta sanatçılarla bir araya gelen Bıdı, dikkat çeken çalışmalarıyla sanatseverlerin ilgisini topladı.