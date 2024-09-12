Aydın, tarım üretimi açısından büyük öneme sahip barajlarının bakımı için yeni bir protokole imza attı. Çine'deki Topçam Barajı ve Karpuzlu'daki Yaylakavak Barajı'nın dipsavakları, bu protokolle onarılacak ve bölgedeki tarımsal faaliyetler güvence altına alınacak.

Dipsavak onarımı

Çine Topçam Barajı ve Karpuzlu Yaylakavak Barajı, Aydın’ın tarımsal sulama sisteminde hayati bir role sahip. Barajların dipsavakları, fazla suyun güvenli bir şekilde boşaltılmasını sağlayarak taşkın riskini en aza indirir. Onarım çalışmalarıyla bu sistemlerin daha verimli çalışması hedefleniyor.

Tarım üreticileri için su kaynakları kritik

Aydın, zeytin ve incir başta olmak üzere birçok tarımsal ürünün üretim merkezi. Bu nedenle barajların düzenli bakımı ve güvenliği, bölgedeki üreticiler için hayati önem taşıyor. Çiftçiler, barajlardaki su seviyesini ve bakım çalışmalarını yakından takip ediyor. Protokolle birlikte dipsavakların yenilenmesi, olası su taşkınlarının önüne geçilmesini sağlayacak.

Protokol neleri kapsıyor?

İmzalanan protokolle barajların haznelerinden fazla suyun mansaba aktarılmasını sağlayan dipsavakların yenilenmesi ve mevcut sistemlerin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında:

Baraj dipsavaklarının eskiyen bölümleri yenilenecek.

Fazla suyun güvenli bir şekilde boşaltılması için yeni önlemler alınacak.

Barajların uzun vadeli verimliliği artırılacak.

Onarım çalışmaları tamamlandığında, bölgedeki tarımsal sulama faaliyetleri daha güvenli bir hale gelecek. Aydın’ın tarım sektörüne olumlu etkiler yapacak olan bu onarımlar, üreticilerin su kaynaklarına erişimini güvence altına alacak.