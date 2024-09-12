Türk Toraks Derneği, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü'nde sepsis farkındalığını artırmak amacıyla önemli açıklamalarda bulundu. Derneğin Yoğun Bakım Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Sabri Kasapoğlu, gereksiz antibiyotik kullanımı ve artan antimikrobiyal direnç nedeniyle sepsisin yönetiminin zorlaştığını ve ölüm oranlarının arttığını belirtti. Kasapoğlu, özellikle az gelişmiş ülkelerde yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimdeki kısıtlılıkların sepsise bağlı ölümleri artırdığını da vurguladı.

Erken tanı hayat kurtarır

Sepsisin, bir enfeksiyona karşı vücudun aşırı tepki vermesiyle ortaya çıktığını ifade eden Kasapoğlu, "Eğer erken teşhis edilip tedavi edilmezse, sepsis şoka, organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilir. Sepsis her türlü enfeksiyon sonucu gelişebilir, ancak en yaygın nedenler arasında akciğer enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve cerrahi yaralar yer alır" dedi. Erken tanı ve tedaviye hızla başlanmasının, sepsisin ölümcül etkilerini azaltmada kritik rol oynadığını belirten Kasapoğlu, "Geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedaviye başlanması ve gerekli durumlarda organ destek tedavilerinin uygulanması, sepsis yönetiminde önemlidir" şeklinde konuştu.

Aşılar ve hijyen Sepsisi önlemede anahtar rol oynuyor

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Doç. Dr. İpek Candemir ise sepsisin önlenmesinde aşıların ve hijyenin önemine dikkat çekti. Candemir, "Pnömokok, meningokok ve grip aşıları, enfeksiyon riskini azaltarak sepsisin önlenmesine katkı sağlar. Ayrıca el hijyenine dikkat etmek ve enfeksiyon kontrol protokollerine uymak, sepsis riskini önemli ölçüde düşürür" dedi. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve güçlü bir bağışıklık sisteminin de sepsis riskini azaltmada etkili olduğuna vurgu yaptı.

Farkındalık hayat kurtarır!

Sepsis, her yıl milyonlarca insanın hayatını tehdit eden ölümcül bir hastalık olmasına rağmen, farkındalığı yeterince yüksek olmayan bir sağlık sorunu. Türk Toraks Derneği'nin sepsis farkındalığını artırmaya yönelik çağrısı, erken teşhisin ve hızlı tedavinin bu sessiz katili yenmenin en etkili yolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.