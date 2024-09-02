Söke Kent Konseyi, barışın önemini vurgulamak ve çocuklara bu kavramı eğlenceli bir şekilde öğretmek amacıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Fevzipaşa Mahallesi meydanında düzenlenen etkinlik, çocukların barış temalı resimler yaparak keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Çocukların barışa duygusal yatırımı

Etkinlikte, çocuklar barışa dair duygu ve düşüncelerini renklerle ifade etme fırsatı buldu. Katılımcı çocuklar, kendi yaratıcılıklarını kullanarak barışa dair mesajlar içeren resimler çizdi. Bu yaratıcı süreç, çocukların barış kavramını daha iyi anlamalarına ve bu önemli günü renkli bir şekilde kutlamalarına olanak tanıdı.

Söke Kent Konseyi’nden gelecek planları

Söke Kent Konseyi Başkanı Dilber Özgün, etkinliğin amacını ve gelecekteki hedeflerini paylaşarak, "Bu tür etkinliklerle çocukların barış ve dostluk kavramlarını daha iyi kavramalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Kent konseyinin halk tarafından daha iyi tanınması ve anlaşılması için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Kent yönetiminin içinde yer alan ve projeler üreten bir yapı kurarak, etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.