Turgutlu Belediyesi'nin organize ettiği Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri Haftası, Turgutlu'nun millî mücadele kahramanlarını anmak amacıyla çeşitli etkinliklerle başladı. Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, dönemin önemli isimleri ve hizmetleri detaylı bir şekilde tanıtıldı.

Tarihi kahramanlar gün yüzüne çıktı

Etkinlik, Turgutlu Kent Müzesi tarafından düzenlenen "Turgutlu’nun Millî Mücadele Kahramanları" başlıklı program ile devam etti. Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla'nın sunduğu programda, Yüzbaşı Süleyman Sururi'den Zahit Zühtü Akıncı'ya kadar pek çok millî mücadelenin önemli isimleri katılımcılara tanıtıldı.

Belediye Başkan yardımcısından anlamlı mesaj

Programın sonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla'ya teşekkür etti. Maliz, konuşmasında, “Çocukluğumuzda bu kahramanların hatıralarını dinleyerek büyüdük. Ancak zamanla bu isimleri kaybettik ve yeni nesil bu kahramanları tanımıyor. Bu tür etkinlikler, bu önemli isimlerin hafızalarda kalmasını sağlıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatıralarına minnet ve saygılarımızı sunuyorum,” ifadelerini kullandı.