Aydın’ın Kuşadası ilçesinde trafik ve asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerden kaçmak isteyen motosiklet ve araç sürücülerinin "WhatsApp" üzerinden "Kuşadası Trafik Anlık" adlı bir grup kurduğu ortaya çıktı. Bu grup, polis uygulama noktalarından çekilen fotoğrafları ve bilgileri anlık olarak paylaşarak, alkollü sürücülerin veya aranan kişilerin denetimlerden kaçmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, haftanın 7 günü belirlenen noktalarda trafik ve asayiş uygulamaları yaparak suç oranlarını azaltmayı hedefliyor. Yapılan bu uygulamalar sayesinde pek çok alkollü sürücü ve aranan şahıs yakalanırken, bazı sürücülerin bu denetimlerden kaçmak için "WhatsApp" grubu kurarak bilgi paylaştıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin tespit ettiği grup üyeleri hakkında soruşturma başlatılacağı bildirildi.