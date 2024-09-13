Balıkesir’in Susurluk ilçesi Balıkesir-Bursa Karayolu Balıklıdere Otoyol köprülü kavşağında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden N.O. yönetimindeki 34 GBK 319 plakalı araç refüjde sıkıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü N.O. ve yolcu S.O., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan diğer yolcu H.O. ile birlikte tüm yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.