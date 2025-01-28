Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

İnsansız hava aracı tarafından tespit edilen bot durduruldu

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Didim ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botu fark etti. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-4), botu durdurdu ve içinde bulunan 37 düzensiz göçmeni, biri çocuk olmak üzere yakaladı.

İşlemler için Göç İdaresi’ne sevk edildiler

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.