Karabağlar Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını, Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi (Covenant of Mayors - CoM) ve Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne (Global Covenant of Mayors - GCoM) katılarak gösterdi. Bu imza ile Karabağlar, küresel iş birliğine katılarak sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli bir adım atmış oldu. Ayrıca, iklim krizine karşı alınacak önlemleri ve enerji yönetimi politikalarını içeren “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” (SECAP) çalışmalarına da start verildi.

“Daha yaşanabilir ve dirençli bir Karabağlar için alışıyoruz”

Karabağlar Belediye Başkanı Halil Kınay, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Karabağlar Belediyesi olarak, sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. 2050 yılına kadar belirlenen hedeflere ulaşabilmek için dernekler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, akademisyenler ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak çalışacağız” dedi. Başkan Kınay, bu sürecin çevresel olduğu kadar sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği de güçlendireceğini vurguladı ve “Amacımız, daha yaşanabilir ve afetlere karşı dirençli bir Karabağlar bırakmak” şeklinde konuştu.

Karabağlar’ın sürdürülebilir geleceği için adım adım ileriye

Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip Karabağlar, bu imza ile iklim değişikliğine karşı küresel bir sorumluluk taşıyacağını ve sürdürülebilir enerji politikalarıyla geleceğe güvenli adımlar atacağını belirtti. Söz konusu planlar ve çalışmalar, Karabağlar’ın sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik gelişimini de güçlendirecek.