Yeni yılın başında gelen zamlara ek olarak, Aydın'da da ekmek fiyatlarına zam kararı alındı. Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, maliyetlerdeki artışın ardından 200 gram ekmek fiyatının yüzde 25 oranında zamlanacağını duyurdu. Un, maya, sigorta gibi girdilerin maliyetinin etkisiyle, ekmek fiyatlarının yükselmesi zorunlu hale geldi.

Aydın’da yeni fiyatlar: Ekmek ve simit fiyatları ne kadar oldu?

Aydın genelinde 7 Ocak’tan itibaren 200 gram ekmek 12,5 TL, 100 gram simit ise 15 TL'ye satılacak. Fırıncılara göre bu artış, piyasadaki maliyet artışlarını dengelemek için gerekliydi.

Ankara'dan sonra Aydın'da da ekmeğe zam

Ankara'da da geçtiğimiz günlerde ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam gelmişti. Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı 12,5 TL'ye yükselirken, Aydın'da da benzer bir artış yaşandı.