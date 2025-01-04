Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, artan maliyetler sebebiyle ekmek ve simit fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Akdağ, bu düzenlemenin fırıncı esnafının ayakta kalabilmesi için zorunlu hale geldiğini belirtti.

Yeni fiyatlar belli oldu

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 200 gram ekmek yüzde 25 zamla 12,5 TL, 100 gram simit ise 15 TL olarak belirlendi. Yeni fiyatlar 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Maliyet artışı zammı zorunlu kıldı

Fırıncılar Odası Başkanı Akdağ, un, maya, elektrik, doğalgaz ve işçilik gibi girdi maliyetlerindeki artışların fiyat güncellemesini kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti. Akdağ, “Fırıncı esnafımızın sürdürülebilir bir şekilde üretime devam edebilmesi için bu düzenleme zorunlu oldu” dedi.

Vatandaşların tepkisi

Zam kararı, vatandaşlar arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı vatandaşlar artan maliyetler karşısında zammı anlayışla karşılarken, bazıları ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle fiyat artışından şikayet etti.