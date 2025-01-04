Antalya'da yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Erbey, barmenlik ve ambulans şoförlüğü gibi mesleklerde çalıştıktan sonra 21 yıl önce gassallığa adım attı. Ailesinden ve hastanedeki arkadaşlarından aldığı tavsiyelerle bu mesleğe yönelen Erbey, zamanla hem kendi işini kurdu hem de uluslararası alanda hizmet vermeye başladı. Şu ana kadar, büyük bir kısmı gayrimüslim olmak üzere, 5 binden fazla cenazeyi defne hazırladı.

Müslümanlar ve gayrimüslimlere hizmet

Mehmet Erbey, gayrimüslim cenazelerinde yerel ve uluslararası geleneklere uygun olarak hizmet veriyor. Özellikle yabancı cenazelerinin defni sırasında tabut hazırlığı, makyaj ve diğer işlemler de büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Gayrimüslimlerin cenaze törenlerinde din görevlileriyle (papazlar, hahamlar) birlikte hareket eden Erbey, her türlü dini gereksinimi yerine getiriyor. Müslüman cenazelerinde ise kendi morgunda yıkama işlemlerini yapıyor.

Farklı ücret tarifeleri ve yüksek tabut fiyatları

Müslüman ve gayrimüslim cenazelerine uygulanan ücret tarifesi arasında farklar bulunuyor. Gayrimüslim cenazelerinde tabut fiyatları 500 avrodan başlayıp 4-5 bin avrolara kadar çıkabiliyor. Tabut, yıkama, ilaçlama ve diğer işlemlerle birlikte gayrimüslim cenazeleri için daha yüksek ücretler talep edilebiliyor. Müslüman cenazelerinde ise işlem ücreti genellikle 15 bin TL civarında oluyor.

Gassallık mesleği şükretmeyi öğretti

Erbey, gassallık mesleği sayesinde şükretmeyi öğrendiğini vurguluyor. Bir cenazeyi yıkarken, yaşamın ne kadar değerli olduğunu hatırladığını belirtiyor. Yıkama esnasında, bir yabancı cenazesinde yaşadığı korkutucu bir anısını da paylaşıyor. Şişman bir cenazeyi yıkarken, cenazenin kolu üzerine düşmüş ve bu durum onu oldukça korkutmuş.

Uluslararası hizmet veren gassal

Mehmet Erbey, Antalya'da yalnızca yerel değil, uluslararası cenazelerle de ilgileniyor. Çalışmalarını Türkiye dışındaki yabancılarla da yürütüyor ve kendisini "uluslararası gassal" olarak tanıtıyor.