Aydın'da sosyal belediyeciliğin örnek projelerinden biri olan ‘Emekli Kart’ uygulaması, emeklilerin yaşam standartlarını artırıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu projeyle, emeklilere et ve şarküteri ürünlerinde önemli indirimler sağlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin emekli destek projesi

Aydın'da yaşayan emeklilerin yüzünü güldüren ‘Emekli Kart’ projesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı. Proje kapsamında, Halk Ege Et marketlerinde et ve şarküteri ürünlerinde uygulanan yüzde 20 indirim, binlerce emekli tarafından kullanılıyor. Bu uygulama, sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Emeklilerden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür

20 yıldır emekli olan Ali Rıza Çağlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti. Çağlar, "12 bin lira maaş alıyorum, bunun 8 bin lirası ev kirasına gidiyor. Kalan 4 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Zor bir durumdayız. Halk Ege Et’ten aldığımız etlerle bir nebze rahatlıyoruz. Özlem başkanımızın sağladığı bu indirim çok faydalı oldu" şeklinde konuştu.

Emekli Semra Dülger de, "Başkanımız sayesinde emekliler rahatladı. Öncesinde et almak neredeyse imkansızdı, şimdi ise istediğimiz kadar alabiliyoruz. Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. Allah ona güç kuvvet versin" diyerek projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projenin emekliler üzerindeki etkisi

‘Emekli Kart’ projesi, emeklilerin gıda harcamalarında önemli bir rahatlama sağlıyor. Proje, emeklilerin daha kaliteli gıdalara erişimini kolaylaştırarak yaşam standartlarını iyileştiriyor. Bu uygulama, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek projeleri arasında önemli bir yere sahip.