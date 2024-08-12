Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Karataş Kavşağı'na yakın bir noktada meydana gelen trafik kazası, yol üzerinde ciddi bir aksama ve trafik yoğunluğuna neden oldu. Kazanın, Marina istikametine doğru seyir halindeki araçların yer aldığı bölgede gerçekleştiği bildirildi.

Trafik kuyruğu oluştu

Olayın ardından güvenlik ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak kazaya karışan araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalar başlatıldı. Ancak, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın Karataş Kavşağı'ndan geriye doğru uzanarak Konak İskele mevkiine kadar devam ediyor.

Yol kullanıcılarına, bu güzergahı kullanırken alternatif yolları tercih etmeleri ve trafiğin sıkıştığı alanlardan uzak durmaları tavsiye ediliyor. Trafik akışının normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.