Aydın'ın Didim ilçesinde, eski eşi Sibel Aygan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mustafa Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay, 1 Ekim 2024 tarihinde saat 09.30 sıralarında Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde meydana geldi.

Tartışmanın ardından gelen korkunç olay

34 yaşındaki Sibel Aygan, yaklaşık bir buçuk yıl önce boşandığı 37 yaşındaki Mustafa Yıldırım'ı evinden çıkarken gördü. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddet içerikli bir boyuta ulaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Aygan'a ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Sibel Aygan, vurulmanın etkisiyle kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırılan Aygan hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sibel Aygan’ı hemen hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Aygan, hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, Mustafa Yıldırım'ın Muğla'nın Milas ilçesine kaçtığını tespit etti.

Zanlı cezaevine gönderildi

Polis ekipleri, Yıldırım'ı Milas'ta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yıldırım'ın, ifadesinde eski eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Mustafa Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.