Hukuk sistemlerine yapay zeka entegrasyonu hız kazanırken, Karabüklü avukat Adnan Dayan'ın danışmanlığında dört ülkenin hukuki verilerini işleyen "Full&Egal" adlı yapay zeka programı geliştirildi. Bu program, Türkiye’nin ve dünyanın bu türdeki ilk yapay zekası olma özelliğini taşıyor.

39 dil desteği ile derinlemesine analiz

Adnan Dayan, Ankara ve İstanbul’daki teknokentlerde oluşturulan geniş bir ekip ile çalışarak, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve İsviçre’nin hukuki verilerini işleyerek bu yapay zekayı geliştirdiklerini belirtti. Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Çince ve Korece gibi 39 dili destekleyen Full&Egal, hukuk alanında derinlemesine analizler yapabiliyor. Program, 1000 teknik soruya %98,2 başarı oranı ile yanıt verebilme yeteneğine sahip.

Genel yapay zeka sınıfında yer alıyor

Dayan, programın genel yapay zeka sınıfında yer aldığını vurgulayarak, “Bu mesleki yapay zeka, tüm işlemleri yapabiliyor ve sektör bazında insanlar tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Hızlı işlem yapabilme kapasitesi ile önemli bir yardımcı-asistan niteliğine sahip” dedi.

Hata oranını düşüren spesifik eğitim

Full&Egal, spesifik hukuk verileri ile eğitilerek hata oranını düşürmeyi başardı. Dayan, programın analiz, analitik ve aktarma yeteneklerinin, global ölçekte üretilen yapay zekalarla eşdeğer olduğunu belirtti. “Dil yönetimi ve modellemesi tamamen bize ait. Tüm kodlar Türkiye’ye ait; dolayısıyla dışarıya bağımlılığımız yok” dedi.

Hedefler ve gelecek planları

Full&Egal, hukukçuların karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve farklı doktrinlere dayalı mütalaalar sunabilmeyi hedefliyor. Programın satış sorumlusü Ahmet Uğur, şu an için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kullanıma sunulduğunu, daha sonra Almanya ve İsviçre'ye açılmayı planladıklarını aktardı. Program, aylık 350 TL abonelik ile satışa sunulmuş durumda.

Yapay zeka, hukuk alanına entegrasyonu ile birlikte birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Otomasyona uygun bir alan olan hukuk, yapay zeka ile adalet sağlama konusunda yeni bir döneme girebilir. Bu gelişme, etik tartışmalara yol açsa da, sonuçta daha hızlı ve etkili bir hukuk hizmeti sunmayı vaat ediyor.

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