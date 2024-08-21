Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Ümit Örü ve iş adamı Mehmet Nuri’yi ağırladı. Toplantıda, Aydın’daki esnafın yaşadığı ekonomik zorluklar ve ticaret hayatının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Esnafın sorunları masaya yatırıldı

Görüşmede, Aydın’daki esnafların karşılaştığı sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, esnafların sıkıntılarına yönelik parti olarak sundukları çözüm önerilerini paylaştı. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sahadan aldıkları geri bildirimleri ve esnafın yaşadığı zorlukları aktardı.

AYESOB Başkanı'ndan açıklama

Toplantının ardından bir açıklama yapan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, “MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Ümit Örü ve iş adamı Mehmet Nuri’yi birliğimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Esnaflarımızın sorunları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.