Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Saliha Kirişçi’nin (24) kullandığı otomobil, park halindeki bir araca çarptı ve yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kazada, otomobilin içinde bulunan Mustafa Aydın Doğan (23) hayatını kaybetti.

Söke’nin Kuşadası-Söke kara yolunun 28. kilometresinde gerçekleşen kazada, park halindeki Gökhan Soysal (40) idaresindeki otomobile çarpan Kirişçi’nin aracı büyük bir hızla sürükledi. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Soysal ve Kirişçi ile otomobilde bulunan A.U.B.D. (13) ve M.C.D. (16) hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlike devam ediyor

Yaralılardan Kirişçi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay, trafik güvenliği ve hız kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Aydın Doğan için büyük üzüntü yaşanırken, diğer yaralıların tedavi süreçleri devam ediyor.