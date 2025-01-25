Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde, Bolu ve Konya'da hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. Maçta Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, 22. dakikada kazandıkları penaltıyı gole çevirerek takımına 1-0'lık üstünlük sağladı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Galatasaray'ın golü VAR’a Takıldı

Karşılaşmanın ikinci yarısının en net tehlikesi Victor Osimhen'in 54. dakikada Konyaspor ağlarıyla buluşan şutuydu ancak VAR’dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı. Maçın geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmazken, Galatasaray evinde 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Galatasaray’daki yeni transfer Ahmet Kutucu, 71. dakikada oyuna girerek sarı-kırmızı formayla ilk maçına çıktı. Ayrıca, sakatlıktan dönen Gabriel Sara da 80. dakikada sahaya girerek takıma katıldı. Bu galibiyetle, Galatasaray puanını artırarak zirveye daha da yaklaştı.