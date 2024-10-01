Aydın’ın Efeler ilçesinde, Güzelhisar Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen 09 EH 114 plakalı otomobilin sürücüsü M.E. (29), "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca, Ata Mahallesi’ne kadar devam etti.

Alkollü Sürücüye Ceza Kesildi

Yapılan denetim sonucunda sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. M.E., alkollü araç kullanmanın yanı sıra ters yöne girme, trafiği tehlikeye düşürme ve ışık ihlali nedeniyle toplamda 23 bin lira para cezası ile cezalandırıldı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobili de trafikten men edildi.