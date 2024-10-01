Çorum’un Ekmekci köyü yakınlarında, Halil İbrahim B. yönetimindeki 35 AY 3376 plakalı tır, ani bir manevra yaparak yolda ilerleyen araçları tehlikeye soktu. Aynı yolda seyreden Yiğit B. kontrolündeki 35 CYD 81 plakalı otomobil, tıra çarptı.

Kaza sonrası, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sümeyye B, Temam Ö. ve Salih U. da bulunuyor. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan yaralılardan tır sürücüsü Halil İbrahim B. ile Salih U. daha ileri tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.