Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik kazasını görüntülemek isteyen 4 gazeteci, kaza yapan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Darp edilen gazeteciler, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydınlı gazeteciler beklenmedik bir saldırıya uğradı

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kalfaköy Mahallesi’nde dün meydana gelen trafik kazasını görüntülemek isteyen gazeteciler, beklenmedik bir saldırıya uğradı.

Gazeteciler Abdurrahman Fırat, Aziz Özden, Uğur Eser ve Yusuf Konrat, kaza ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ancak kaza yapan 3 kişi, gazetecilere saldırarak telefonlarını gasbetti ve tehditler savurdu.

Saldırıda yaralanan gazeteci Abdurrahman Fırat, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer gazeteciler ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen gazeteciler, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti, saldırı sonrası yaptığı açıklamada olayı sert bir dille kınadı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırının faillerinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Basına yönelik hiçbir şiddet kabul edilemez.”

“Bu olay basın özgürlüğüne yönelik bir tehdittir”

Gazetecilerin avukatı Ahmet Çetinbilek, saldırının yalnızca bireysel bir darp olayı olmadığını belirtti.

“Bu olay, basın hürriyetine yönelmiş bir tehdittir. Şüpheliler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlattık. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Şüphelilerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.