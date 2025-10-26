15 Ekim’de evinde rahatsızlanıp kalbi duran ve yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, yoğun bakımda tedavisini sürdürüyor. Sosyal medyada dolaşıma giren “öldü” iddiaları, sanatçının sevenleri arasında panik yarattı.

Ürek’in ailesi ve yakın çevresi, resmî açıklamalar dışında bilgiye itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Sanatçının yoğun bakımda entübe şekilde izlendiği ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Sevenlerinden ve dostlarından destek mesajları

Sabah saatlerinde hastaneye giden isimler arasında Alişan, Demet Akalın, Feyyaz Şerifoğlu ve Hakan Akkaya yer aldı.

Alişan, “Her gün menajeri Mert’le konuşuyoruz. Benim için değerli biri. İnşallah güzel haber alırız” ifadelerini kullandı.

Feyyaz Şerifoğlu ise, “Şu an bir gelişme yok… Dua etmekten başka çaremiz yok” dedi.

Menajerinden açıklama

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, 23 Ekim tarihli duyurusunda şunları paylaştı:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla!”

Hastaneden yapılan yeni açıklamada da, Ürek’in yakın takiple tedavi edildiği vurgulandı: