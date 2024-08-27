Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kursları kapsamında düzenlenen basketbol eğitimleri, genç sporculara keyifli bir tatil deneyimi sunarken, geleceğin basketbol yıldızlarını da yetiştiriyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu’nun destekleyici projesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için kentteki çocuklara basketbol başta olmak üzere birçok branşta kurslar sunuyor. Bu yaz, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen basketbol kursları, genç sporculara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor.

Kursların içeriği ve katkıları

Basketbol antrenörü Olcay Parlak, kurslar hakkında şu bilgileri verdi: “Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen basketbol kursları, çocuklarımıza hem eğlenceli vakit geçirme hem de kişisel gelişimlerini destekleme fırsatı sunuyor. Amacımız, çocuklarımıza basketbolu sevdirmek ve temel becerilerini kazandırmak. Kurslara olan ilgi ve katılım oldukça yüksek, bu durum bizleri çok mutlu ediyor. İmkanları sağlayan Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederiz.”