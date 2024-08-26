Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kursları, genç sporcuların yeteneklerini geliştirmek ve fiziksel sağlıklarını korumak amacıyla kesintisiz olarak devam ediyor. Özellikle voleybol branşındaki eğitimler, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlarken, geleceğin voleybol yıldızlarını yetiştiriyor.

Voleybol eğitimi ile geleceğin yıldızları yetişiyor

Başkan Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen yaz kursları, on bir farklı branşta çocuklara eğitim sunuyor. Voleybol eğitimi, bu branşlar arasında öne çıkıyor. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde voleybolun temel kurallarını öğreniyor, takım oyununu uygulamalı olarak deneyimliyor. Kurslar, çocuklara sadece spor becerileri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Velilerden Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Kurslara katılan çocukların velileri, çocuklarının yaz tatillerini sporla değerlendirmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti. Veliler, kursların çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini ve spora olan ilgilerini artırmalarını takdirle karşıladı.

Başkan Çerçioğlu’ndan destek sözü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sporun ve genç sporcuların desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, yaz kurslarının devam edeceğini açıkladı. Çerçioğlu, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde büyük etkisi olduğunu belirterek, gelecekte daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.