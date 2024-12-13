Aydın'ın Efeler ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan genç bir kadın, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, Güzelhisar Mahallesi 45. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, yakınlarının ulaşamadığı Feride Aydemir için emniyet güçlerine ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Kapının açılması üzerine içeri girildi ve genç kadın doğal gaz kanalına bağlı bir halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Aydemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA