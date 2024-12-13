Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda trajik bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı ve aniden alev aldı. Kazada araçta bulunan 4 kişi, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis kazanın nedenine dair inceleme başlattı.

Edirne'de meydana gelen korkunç kazada, aracın duvara çarpmasının ardından kısa süre içinde alevler tüm aracı sardı. Yangının büyümesiyle birlikte araçtaki 4 kişi maalesef kurtarılamadı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir şokla karşılandı.

Kazanın hemen ardından polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın sebebine ilişkin detayların henüz netleşmediği belirtilirken, olayın şok edici boyutu kentte büyük üzüntü yarattı.