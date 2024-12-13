Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda trajik bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı ve aniden alev aldı. Kazada araçta bulunan 4 kişi, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis kazanın nedenine dair inceleme başlattı.

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Küçükçekmece D-100'de alev alan otomobil trafiği felç etti Küçükçekmece D-100'de alev alan otomobil trafiği felç etti

Edirne'de meydana gelen korkunç kazada, aracın duvara çarpmasının ardından kısa süre içinde alevler tüm aracı sardı. Yangının büyümesiyle birlikte araçtaki 4 kişi maalesef kurtarılamadı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir şokla karşılandı.

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Kazanın hemen ardından polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın sebebine ilişkin detayların henüz netleşmediği belirtilirken, olayın şok edici boyutu kentte büyük üzüntü yarattı.

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Kaynak: DHA