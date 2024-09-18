Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan, Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi olmakta iken beyin ölümü gerçekleşen genç bayanın organları yaşamak için organ bekleyen 4 hastaya can olacak ve yaşamalarını sağlayacak.

Melike Seven’in (M.S) 25 Nazilli Devlet Hastanesinde dün öğleden sonra beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ bağış ekibi. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç bayanın ailesini organlarının bağışlanması için ikna ettiler.

Dört kişiye can oldu

Melike Seven’in (M.S) ailesi organ bağışını kabul ettiler. Genç bayanın organları İzmir ve Antalya’da bulunan 4 kişiye can olacak.

Karacasu ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve getirildiği Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında iken beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki genç bayanın organlarından sağ ve sol böbrekleri İzmir Acıbadem Hastanesi, karaciğeri Aydın ve kalbi de Antalya’da bulunan organ bekleyen hastalara can verecek. Yaşamalarını sağlayacak. İzmir’den Acıbadem Hastanesinden gelen ekipler NDH’sinden organları alırken, Antalya’dan gelen Sağlık Bakanlığına ait helikopter’de şehir stadına inerek kalbi alarak kalp bekleyen hastaya nakledilmek üzere havalandı.