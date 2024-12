Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması ve Meskûn Mahal Operasyonu" tatbikatı, gerçeğini aratmayan görüntülerle başarıyla tamamlandı. Tatbikat, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü tarafından yakından takip edildi.

Tatbikatın detayları

Gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği midibüsteki kişilerin rehin alınmasıyla başladı. Özel harekat ekipleri, aracın içindeki şüphelileri başarılı bir şekilde yakalayarak rehineleri kurtardı. Ardından, meskun mahaldeki hedeflerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Valilikten paylaşım

Aydın Valiliği, tatbikatın ardından "Her an hazır, her an teyakkuzda" başlığıyla bir paylaşım yaptı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, tatbikatı başarıyla tamamlayan özel harekat polislerini tebrik etti ve güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi.