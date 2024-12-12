Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Acarlar 60. Yıl Ortaokulu’nda eğitim gören 37 öğrenci, okul kantininde yedikleri tavuklu makarnadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Zehirlenme şüphesi Olayın ardından yapılan incelemelerde, öğrencilerin okul kantininden aldıkları tavuklu makarnanın zehirlenmeye yol açtığı iddia edildi. Tarım ve Orman ile Sağlık il müdürlükleri, yemeklerden numune alarak inceleme başlattı. Öğrenciler taburcu edildi Zehirlenen 37 öğrencinin tedavileri tamamlandı ve hepsi taburcu edildi. İnceleme başlatıldı Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, zehirlenme olayına dair inceleme başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden şüpheliler hakkında hapis talebi