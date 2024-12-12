ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin ana gündem maddeleri Suriye, terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konuları oldu.

Blinken’in açıklamaları dikkat çekti

Ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Blinken, Suriye’de DEAŞ tehdidinin yeniden ortaya çıkmaması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, PKK’nın Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtirken, “Yeni çatışmalardan kaçınmalıyız” ifadesini kullandı.

Blinken ve Erdoğan görüşmesi

Ankara’ya inişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Blinken, terörle mücadelede ortak iş birliği konularını masaya yatırdı. Görüşmede, özellikle Suriye’deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik stratejileri ele alındı.

Suriye ve bölgesel gündem masada

Blinken, ziyaretinin odak noktalarından birinin Suriye’de istikrarı sağlamak olduğunu ifade etti. “Suriye'de terörle mücadele, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate alarak DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmasını engellemek için çalışıyoruz” dedi.

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