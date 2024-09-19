Aydın’da Gsb Yaz Spor Okulları Eğitimleri Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 27 Haziran 2024'te başlattığı GSB Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Yaz Spor Okulları programlarında verilen eğitimler başarıyla tamamlandı. Eğitimler, gençlerin spor becerilerini geliştirmelerine ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmayı hedefledi.

34 farklı branşta spor eğitimleri sunuldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün tesislerinde gerçekleştirilen yaz spor okulları, toplamda 34 farklı branşta geniş kapsamlı eğitimler sundu. Atletizmden yüzmeye, voleyboldan tekerlekli sandalye basketboluna kadar uzanan branşlarda verilen eğitimler, 24.260 gencin katılımıyla gerçekleşti. Her biri alanında uzman 75 antrenör tarafından verilen derslerle, gençlerin spor yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini geliştirmeleri sağlandı.

Verilen eğitim branşları

Atletizm, yüzme, voleybol, basketbol, futbol, atıcılık, badminton, tekerlekli sandalye basketbolu, bilardo, bisiklet, bocce, boks, jimnastik, eskrim, fitness, floor curling, güreş, halk oyunları, halter, hemsball, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, oryantring, rekreatif, satranç, step aerobik, taekwondo, tenis, wellness ve wushu gibi branşlar yer aldı.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi devam edecek

Yaz spor okulları kapsamında devam eden "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, gençlerin yüzme becerilerini geliştirmeyi ve güvenli yüzme alışkanlıklarını kazandırmayı amaçlıyor. Yaz dönemi boyunca başarılı olan 4500 genç yüzücü, yüzme eğitimlerini tamamladıklarına dair sertifika aldı. Proje, yıl boyunca devam edecek ve daha fazla gencin yüzme öğrenmesine imkan sağlayacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden açıklama

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz spor okulları hakkında yaptığı açıklamada, gençlerin sporla tanışmasının ve fiziksel becerilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çekti. Müdürlüğün açıklaması şu şekilde: “Yaz dönemi boyunca düzenlediğimiz GSB Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Yaz Spor Okulları, gençlerimizin sporla tanışması ve fiziksel becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdı. 34 farklı branşta sunmuş olduğumuz eğitimlerle, gençlerimizin spor alanında kendilerini keşfetmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağladık. Ayrıca, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile de gençlerimizin yüzme becerilerini geliştirmeyi sürdüreceğiz.”