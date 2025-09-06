Aydın’ın Efeler ilçesinde restoranda ailesiyle yemek yiyen bir müşterinin nefes borusuna zeytin çekirdeği kaçtı. Durumu fark eden başka bir müşteri, Heimlich manevrasını uygulayarak yaşlı adamı kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşlı adamın yemek borusuna zeytin çekirdeği kaçtı

Bademli Mahallesi’ndeki restoranda meydana gelen olayda, masada oturan yaşlı adamın nefes borusuna zeytin çekirdeği kaçtı. Adamın nefes almakta zorlandığı sırada yanındaki kadının sırtına vurduğu görüldü.

Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Arka masada oturan başka bir müşteri durumu fark ederek hızla yaşlı adamın yanına geldi. Uyguladığı Heimlich manevrasıyla yaşlı adamın nefes borusu açıldı ve hayatı kurtarıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Olayın tamamı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yaşlı adamın nefes alamadığı anlar ve yardım eden müşterinin hamlesi net şekilde görüldü.