Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslanapa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 1410 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
1410 sentetik hap ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 1410 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “uyuşturucu ticareti” suçundan tutuklandı.