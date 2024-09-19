Aydın’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. Aydın genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan uygulamada, jandarma ekipleri geniş çaplı denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

36 araca idari işlem, 7 araç trafikten men

Uygulama, 58 ekip ve 182 personelin katılımıyla yapıldı. Umuma açık alanlarda gerçekleştirilen kontrollerde 5 bin 68 kişi sorgulanırken, aranan şahısların yakalanması da büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti. Operasyonda 665 araç incelendi, 36 araca idari işlem uygulandı ve 7 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin detayları

Denetim kapsamında ayrıca 160 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 40 metruk bina, 75 okul çevresi, 82 park-bahçe ve 50 işletme de kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, bu tür huzur ve güven uygulamalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.