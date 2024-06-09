Aydın'ın Efeler İlçesi'nde yaşanan intihar olayında kimliği belirlenen Gürhan Küçük'ün 2 üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı. Küçük, yaklaşık 10 yıldır psikolojik tedavi görmekteydi. İstanbul ve Konya'da Halkla İlişkiler ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olan Küçük, işsizlikle mücadele ederken psikolojik sorunlarla da boğuşuyordu. Ailesi, bir süre önce engelli çocuklarını kaybetmiş olmalarının ardından ikinci bir acıyla sarsıldı. Gürhan Küçük'ün genç yaşta hayata veda etmesi, Efeler halkını derinden üzdü.

Aileye ikinci acı haber geldi

Olay, dün saat 16:00 civarında Efeler Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Çevre Yolu kenarında tüfekle yaşamına son veren kimliği belirsiz kişinin Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsi sonucu 43 yaşındaki Gürhan Küçük olduğu tespit edildi.

Küçük'ün ailesi, akşam saatlerinde eve dönmeyince endişelenerek hastaneleri aradı ve olaydan yaklaşık 5 saat sonra acı haberi aldı. İki yıl önce engelli çocuklarını kaybeden aile, ikinci bir acıya daha dayanmak zorunda kaldı. Gürhan Küçük'ün Konya ve İstanbul'da Halkla İlişkiler ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olduğu ve uzun süredir işsiz olduğu belirtildi. Özel bir tapu ve kadastro ofisinde çalıştıktan sonra psikolojik tedavi görmeye başladığı ifade edildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Küçük'ün cenazesi, Efeler Evliya Çelebi Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.