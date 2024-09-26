Aydın'da Iki Yıllık Husumet Kanlı Bitti!

Aydın’ın Buharkent ilçesinde, iki yıldır aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Turgay Taş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın detayları

Olay, Buharkent ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi üzerinde, 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan M.Ö. ve Turgay Taş, cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ö., yanında bulundurduğu bıçakla Taş’a üç kez göğüs bölgesinden sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Taş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak Buharkent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Turgay Taş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Taş’ın hayatını kaybetmesi üzerine ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, olay sonrası kaçan şüpheli M.Ö. için geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

Soruşturma sürüyor

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, şüpheli M.Ö.’nün yakalanması için geniş bir operasyon başlatıldı.