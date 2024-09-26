Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden Sahil Güvenlik Botu "KB-108" ekipleri, Yunanistan tarafından Türk karasularına itildiği tespit edilen botta bulunan göçmenlere ulaştı. Ekipler, aralarında 2 çocuğun da yer aldığı toplam 20 göçmeni güvenli bir şekilde kurtararak bota aldı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi

Kurtarma operasyonunun ardından göçmenler, Sahil Güvenlik botu ile karaya çıkarıldı ve işlemlerinin tamamlanması için Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.