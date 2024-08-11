Aydın'da incir bahçelerinde artan hırsızlık olayları, jandarma ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde son buldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli, çaldıkları incirlerle birlikte suçüstü yakalandı.

İncir sezonunun başlamasıyla birlikte Aydın’da üreticiler hasat heyecanı yaşarken, hırsızlar da incir bahçelerine dadandı. Üreticiler, bahçelerini korumak için çeşitli önlemler alsa da, jandarma ekipleri de devriye faaliyetlerini artırarak hırsızlara göz açtırmadı.

Farklı mahallelerde eş zamanlı operasyonlar

Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’nde yapılan devriye esnasında Y.Y. ve E.E. isimli şüpheliler, bir incir bahçesinden 10 kilogram incir çaldıkları sırada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Aynı gün, Germencik ilçesi Alangülü Mahallesi’nde S.B. ve Hıdırbeyli Mahallesi’nde S.G. isimli şüpheliler, toplam 50 kilogram incirle yakalandı. Nazilli ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde ise M.T. isimli şüpheli, bir bahçeden 20 kilogram incir çaldıktan sonra yapılan araştırmalar sonucunda yakalandı.

Hırsızlar yakalandı, incirler sahiplerine teslim edildi

Meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayında ele geçirilen toplam 80 kilogram incir, sahiplerine teslim edildi. Olaylara karışan 5 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.