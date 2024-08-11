Manisa'nın Salihli ilçesinde dün başlayan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Ekipler, yangının yayılmasını engellemek için yoğun bir çaba harcıyor.

Salihli ilçesinin Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple hızla büyüdü. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, gece boyunca kara ekipleri ve 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

Kara ve hava müdahalesi ile yangınla mücadele

Yangının söndürülmesi için gece boyunca yapılan çalışmalar, havanın aydınlanmasıyla birlikte diğer hava araçlarının da devreye girmesiyle devam etti. Yangın bölgesinde, arazinin sarp yapısı ve rüzgarın etkisi nedeniyle alevlerin kontrol altına alınması güçleşti.