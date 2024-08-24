Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Karabük Üniversitesi arasında geniş kapsamlı akademik iş birliği protokolleri imzalandı.

Ortak projeler ve akademik etkinlikler

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından imzalanan protokoller, iki üniversite arasında ortak lisans ve yüksek lisans programları geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların yapılması ve bu araştırmaların ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılmasını öngörüyor. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) ve Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) gibi önemli etkinliklerde DPÜ, Karabük Üniversitesi'nin kurumsal paydaşı olacak.

“Akademik iş birliğimiz bize güç katacak”

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, iş birliğinin üniversitelerine ulusal ve uluslararası alanda güç katacağını belirtti. Sağlıkfest ve Sosyalfest gibi etkinliklerde kurumsal paydaş olarak yer almanın, DPÜ’nün bilimsel ve kültürel katkılarını daha geniş kitlelere ulaştıracağını ifade etti.

“DPÜ'nün akademik yolu genişliyor”

Bu iş birliği, DPÜ’nün hem akademik hem de kültürel alanlarda büyümesine katkıda bulunacak. İmzalanan protokoller, üniversitenin ulusal alandaki etkisini artırmada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.