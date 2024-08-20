İsrail’in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara karşı Aydın’da gerçekleştirilen pankartlı protesto dikkat çekti. Yedi Hilal Derneği üyeleri tarafından şehir genelinde çeşitli noktalara asılan pankartlarla, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ve İsrail mallarının boykot edilmesine vurgu yapıldı.

Protestonun nedeni ve mesajı

Protesto, İsrail’in 319 gündür sürdürdüğü Gazze Şeridi saldırılarının yol açtığı insani krize dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Yedi Hilal Derneği yetkilileri, Gazze’de hayatını kaybeden masum insan sayısının 40 bini geçtiğini ve yaralı sayısının 92 bini aştığını belirtti. Dernek yetkilileri, bu durumun bir soykırım olarak değerlendirildiğini vurgularken, Aydınlılara İsrail mallarına karşı boykotu sürdürme çağrısında bulundu.

Pankartlar kaldırıldı

Otobüs duraklarına, trafik levhalarına ve çeşitli kamu alanlarına asılan pankartlar, bir süre sonra kaldırıldı. Ancak, dernek üyeleri bu hareketin amacına ulaştığını ve halkın dikkatini çekmeyi başardıklarını ifade etti.