Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni bulunmayan toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde izinsiz olarak çalışan ve farklı illerde ikamet izni bulunan 8 düzensiz göçmeni tespit etti. Aynı denetimde, ikamet izni bulunmayan ve herhangi bir belge sunamayan 4 düzensiz göçmen de yakalandı.

Efeler'de 4'ü yakalandı

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, ilçe genelinde yürütülen Yol Kontrol ve Arama Noktası çalışmaları sırasında, farklı illerde ikamet izni bulunan ancak izinsiz seyahat eden 4 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Yüksek para cezaları

Yakalanan göçmenlerden, başka şehirlerde ikamet izni bulunan 12 kişiye ayrı ayrı 4 bin 538 TL olmak üzere toplam 70 bin 456 TL idari para cezası kesildi. İkamet izni bulunmayan 4 kişi ise ayrı ayrı 22 bin 934 TL para cezasına çarptırılarak, toplamda 91 bin 854 TL idari yaptırım uygulandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.