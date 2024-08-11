Nazım Salur'un İtalya'daki Lüks Yatı Alevler Içinde Kaldı

Getir'in CEO'su Nazım Salur'un, İtalya'nın prestijli bir marinada bulunan lüks yatı, geçtiğimiz günlerde büyük bir yangınla karşı karşıya kaldı. Yatın tamamen alevler içinde kalması, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Olayın ayrıntıları ve kurtarma çabaları

Yangın, İtalya'nın ünlü yat limanlarından birinde patlak verdi. Yangın söndürme ekipleri, alevlere müdahale etmek için hızla olay yerine intikal etti. Yatın etrafındaki diğer tekneler ve yapılar da yangının etkilerinden korunmaya çalışıldı. Olayın nedeni henüz belirlenmiş değil ve yetkililer tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Yangının nedeni ve etkileri üzerine incelemeler

İlk belirlemelere göre, yangının çıkış nedeni hakkında net bir bilgi bulunmamakta. İtalya'nın yerel yetkilileri ve yangın uzmanları, yatın mekanik sistemlerini ve elektrik altyapısını inceleyerek olayın kökenine dair ipuçları arıyor. Yangının büyüklüğü ve etkileri göz önüne alındığında, büyük miktarda maddi hasar meydana geldiği bildiriliyor.

Kamuoyuna açıklama

Getir'den yapılan açıklamada, CEO Nazım Salur’un olay sırasında yat üzerinde bulunmadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Salur'un olayla ilgili daha fazla bilgi vermesi bekleniyor ve şirket, yangının sebebiyle ilgili açıklamaları ilerleyen günlerde paylaşmayı planlıyor.