TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, deplasmanda Silivrispor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Geçtiğimiz hafta evinde Kelkit Hürriyetspor'a mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetle moral buldu ve mağlubiyeti unutturdu.

İstanbul temsilcisi Silivrispor’a ilk yenilgisini yaşatarak liderlik koltuğundan indiren Bal-Kes, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 9 puanla zirve mücadelesini sürdürdü. Lider Türk Metal 1963’ün yalnızca 1 puan gerisinde olan Balıkesirspor, zirvenin en yakın takipçisi konumuna geldi.

Silivrispor deplasmanında takımını galibiyete taşıyan isim Bertuğ Bayar oldu. Bayar, attığı 2 golle galibiyeti getirirken, toplam gol sayısını 3'e yükseltti.