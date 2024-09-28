Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahnalı İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. "Jandarma ile Okulumda Güvendeyim" faaliyeti kapsamında 17 öğrenciye suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında da tanıtıcı bilgiler verdi.

Etkinlikte öğrencilerle birlikte tasarlanan "Jandarma İle Okulumda Güvendeyim" afişi sınıf panosuna asılırken, öğrencilere jandarma çocuk dergisi, balon ve Türk Bayrağı hediye edildi. Ayrıca, eğitimin güvenli bir ortamda sağlanabilmesi için okul ve çevresinde güvenli eğitim koordinasyon görevlileriyle denetimler gerçekleştirildi.