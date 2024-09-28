19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşen Radyol Süper Lig'in 7. haftasında, Samsunspor ile Göztepe arasında heyecan dolu bir mücadele başladı. Ancak maçın başındaki talihsiz bir olay, tüm dikkatleri başka bir yöne çevirdi.

Olayın detayları

Maçın daha başında, 5. dakikada yaşanan kafa topu mücadelesinde Samsunsporlu Zeki Yavru ile Göztepeli Isaac Solet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu Solet, kafasının arkasına aldığı darbe ile uzun süre yere hareketsiz yattı. Durumun ciddiyetini anlayan futbolcular hemen ambulans çağırdı.

İlk müdahale ve hastaneye kaldırma

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Solet’e sahada ilk müdahaleyi yaptı. Beyin sarsıntısı geçirdiği belirlenen futbolcu, acil olarak sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu gelişme, stadyumdaki atmosferi bir anda değiştirdi ve seyirciler arasında endişe yarattı.