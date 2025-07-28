Trafik kazalarının önüne geçmek hedefleniyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarması ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Köşk ilçesinde, Köşk-Ödemiş-Başçayır Mahalle yolunda şok trafik uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada toplam 92 araç ve 158 kişi kontrol edildi. Denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler tüm hızıyla devam edecek

Jandarma ekipleri, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, trafik kazalarının önüne geçmek için bu tür uygulamaların önemine vurgu yaptı. Denetimlerin, sürücülerin dikkatini artırmak ve caydırıcılık sağlamak amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak için vatandaşların trafik kurallarına uyması gerektiği hatırlatıldı. Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına riayet ve araç bakımı gibi konularda da uyarılarda bulundu.

Güvenli sürüş için çağrı yapıldı

Yetkililer, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi adına benzer denetimlerin kesintisiz süreceğini vurguladı. Ayrıca, toplumsal farkındalığın artırılması ve trafik bilincinin geliştirilmesi adına bilgilendirici çalışmaların da devam edeceği aktarıldı.