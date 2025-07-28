Kavurucu sıcaklara karşı dijital hizmet uyarısı yapıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı. Artan sıcaklıklarla birlikte güneşin zararlı etkilerine dikkat çeken Efeler Belediyesi, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı.

Belediye, bu süreçte işlem yapması gereken vatandaşlara Efe Mobil uygulamasını ve 444 80 09 numaralı Çağrı Merkezi’ni kullanmalarını önerdi. Vatandaşların evlerinden çıkmadan işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri bu sistemlerin, özellikle risk grubundaki kişiler için önemli bir avantaj sağladığı belirtildi.

Efe Mobil uygulamasıyla işlemler kolaylaşıyor

Efeler Belediyesi’nin hayata geçirdiği Efe Mobil uygulaması, dijital belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara kolaylık sunuyor. Uygulama üzerinden borç ödeme, bilgi alma ve başvuru gibi işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu dijital hizmet sayesinde vatandaşlar, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmadan işlemlerini tamamlayabiliyor.

Uygulama, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için güvenli bir çözüm sunuyor. Efeler Belediyesi, dijitalleşme adımlarıyla hem halk sağlığını korumayı hem de belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Başkan Anıl Yetişkin dijital çözümleri önemsedi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurguladı. Yetişkin, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu sıcak havalarda sağlıklarını riske atmadan belediye hizmetlerine ulaşabilmesi için dijital çözümleri önemsiyoruz” dedi.

Başkan Yetişkin, vatandaşların Efe Mobil uygulaması aracılığıyla birçok işlemi kolayca yapabildiğini belirtti. Ayrıca, isteyen vatandaşların 444 80 09 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ya da efeler.bel.tr adresli web sitesi aracılığıyla da belediyeye ulaşabileceklerini ifade etti.