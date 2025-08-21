Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, incir hasadı döneminde artış gösteren hırsızlık olaylarının önüne geçmek için sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Dünyaca ünlü incirleriyle bilinen Aydın’da hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mursalı, Üzümlü, Karaağaçlı, Ömerbeyli, Kızılcagedik, Çarıklar ve Meşeli mahallelerinde devriye görevlerini artırdı. Motorize asayiş timleri, tarla ve bahçelerde önleyici devriye faaliyetleri gerçekleştirerek bölgede güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

Jandarma ekipleri, yalnızca devriye faaliyetleriyle değil, çiftçi ve tarım işçileriyle yaptıkları bilgilendirme çalışmalarıyla da dikkat çekti. Üreticilere, incir hırsızlıklarına karşı daha dikkatli olmaları, şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine haber vermeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Yetkililer, alınan önlemlerin hem üreticilerin emeklerinin korunması hem de incirin marka değerine zarar verebilecek hırsızlıkların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.